Россияне получают QR-коды без полной вакцинации

После первой дозы вакцины россиян удивило "молниеносное" получение QR-кода на сайте Госуслуг. Некоторые отмечают, что в системе электронный пропуск высветился, когда пациент ещё не вышел из прививочного пункта.

О сбое в системе государственных интернет-ресурсов сообщили жители Свердловской области и Пермского края.

"22 октября я поставил прививку вакцины "Спутник V" в центральной городской клинической больнице №3 Екатеринбурга. Почти сразу пришел сертификат вакцинации от COVID-19. Там же высветился QR-код", — поделился своим недоумением собеседник URA. RU.

По словам специалистов, сбой в системе может нести тяжёлые последствия. Некоторые "несознательные" граждане идут прививаться не потому, что вокруг пандемия, а потому что их могут не пропустить в учреждения без QR-кода. Получив его после первой дозы, на вторую не придут, что повлияет на распространение коронавирусной инфекции.

"Нужно понимать, что в случае с двухкомпонентной вакциной полноценный иммунный ответ после прохождения первого этапа вакцинации, как правило, не формируется. Нужно обязательно пройти ревакцинацию", — сообщили в оперштабе Свердловской области.

По информации издания, пока не понятно как планируют действовать власти в сложившейся ситуации. Однако эксперты отметили, что если электронный документ появился на портале, то уже "никуда не исчезнет".

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