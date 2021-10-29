В правительстве РФ одобрили два выходных при вакцинации

Комиссия при правительстве России поддержала инициативу предоставить два оплачиваемых выходных при вакцинации против коронавируса.

"Интерфакс" сообщил, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии, на котором все члены одобрили Рекомендации работодателям по предоставлению сотрудникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха.

Документ разработали по поручению президента РФ, его подписали и направили в регионы. Теперь работодатели смогут проработать этот вопрос на своих предприятиях и внести соответствующие изменения в нормативные акты, чтобы предоставить привитым сотрудникам дни отдыха.

Ранее депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что поддерживает решение главы государства Владимира Путина о двух выходных днях для тех, кто сделал прививку, и считает, что ревакцинирующимся также необходимо предоставить время для отдыха.

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