Депутат Огуль: ревакцинирующимся тоже нужно дать выходные после прививки

Депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что поддерживает решение главы государства Владимира Путина о двух выходных днях для тех, кто сделал прививку, и считает, что ревакцинирующимся также необходимо предоставить время для отдыха.

РИА Новости процитировало первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, который высказался о предоставлении выходных:

"Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился".

Огуль сказал, что такую же поддержку должны получить и те, кто проходит ревакцинацию. Депутат отметил, что эта процедура является одной из наиболее важных в процессе противодействия распространения коронавируса. Он сообщил, что на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что президент России поручил обеспечить привитых граждан выходными с сохранением зарплаты. Главы российских регионов должны отчитываться о выполнении данной меры каждый месяц с 15 ноября.

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