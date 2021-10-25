Депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что поддерживает решение главы государства Владимира Путина о двух выходных днях для тех, кто сделал прививку, и считает, что ревакцинирующимся также необходимо предоставить время для отдыха.
РИА Новости процитировало первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, который высказался о предоставлении выходных:
"Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился".
Огуль сказал, что такую же поддержку должны получить и те, кто проходит ревакцинацию. Депутат отметил, что эта процедура является одной из наиболее важных в процессе противодействия распространения коронавируса. Он сообщил, что на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек.
Ранее Pravda.Ru сообщила, что президент России поручил обеспечить привитых граждан выходными с сохранением зарплаты. Главы российских регионов должны отчитываться о выполнении данной меры каждый месяц с 15 ноября.
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