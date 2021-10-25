Директор центра Гамалеи назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19

Глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург озвучил оптимальные сроки для ревакцинации против COVID-19.

По его словам, ставить повторные прививки нужно через шесть месяцев после первого курса вакцинации. Однако он подчеркнул, что некоторые люди проходят ревакцинацию уже спустя 4-5 месяцев. Гинцбург убеждён: в таком случае не будет негативного влияния медпрепарата на здоровье пациента, однако уровень антител повысится незначительно, передаёт ТАСС.

"Никакого вреда человек себе этим не нанесёт, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высоким", — сказал эксперт.

Он также добавил, что учёные начали рекомендовать россиянам прививаться раз в полгода после тщательного изучения "дельта"-штамма коронавируса. Вакцинация позволяет постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Ранее руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране прошли ревакцинацию свыше 2,5 миллиона жителей.

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