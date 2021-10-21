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Академик РАН объяснил, почему опасна частая ревакцинация

Здоровье

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев отметил, что частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич.

Академик РАН объяснил, почему опасна частая ревакцинация

"(Ревакцинация) через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще", — цитирует Черешнева ТАСС.

"Для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников, все время были стимулированными, для этого и есть ревакцинация. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками — развивается иммунологический паралич", — сказал он.

По словам академика, частая ревакцинация истощает иммунную систему. У тех, кто часто прививается, может развиться иммунодефицит, сказал Валерий Черешнев.

Ранее Минздрав России выпустил временное руководство по вакцинации от коронавируса. В ней отмечается, что вакцинация и повторная вакцинация делятся на рутинную и экстренную. Так рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

До достижения коллективного иммунитета будет проводиться экстренная вакцинация. То есть повторную вакцинацию сейчас рекомендуется проводить через шесть месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания.

Рутинной вакцинация будет тогда, когда ее станут проводить с периодичностью раз в год. Специалисты рекомендуют ревакцинироваться теми же препаратами, что и для первичной прививки. Но от комбинаций зарегистрированных в России препаратов вреда тоже не будет.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
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