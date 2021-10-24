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Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования

Здоровье

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всем мире. Например, утверждается, всплеск новых случаев в США, регистрируется в штатах с низким уровнем вакцинации. Аналогичные утверждения можно встретить в сводках Германии и Великобритании.

Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования

Однако, в Израиле — стране с самым высоким показателем уровня также наблюдался значительный рост числа случаев заражения COVID-19.

Ученые Гарвардского центра исследований народонаселения и развития (Кембридж, Массачусетс, США) исследовали взаимосвязь между процентом населения, полностью вакцинированного, и новыми случаями COVID-19 в 68 странах и 2947 округах США.

Результаты их работы опубликованы на сайте РМС (Национальная медицинская библиотека США).

"Мы использовали данные COVID-19, предоставленные странами в систему данных для межстранового анализа. Для анализа на уровне округов в США мы использовали данные команды Белого дома по COVID-19", — поясняют исследователи.

Сопоставив цифры, учёные пришли к однозначному выводу:

"Вакцинация от коронавируса абсолютно ничего не делает для снижения уровня инфицирования — никакой корреляции вообще нет, то есть уколы не обеспечивают обещанной защиты".

При этом, вакцины в разы облегчают симптомы болезни, делая ее течение "менее серьезным".

Члены группы, проводившей исследование, опираясь на данные мировой статистики, согласились:

  • получить укол лучше, чем не получить его, когда речь заходит о рисках, связанных с положительным тестированием на вирус.
 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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