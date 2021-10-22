В российском регионе планируют ввести жёсткую самоизоляцию для всех непривитых

Власти Пермского края планируют ввести новые ограничения для граждан, которые не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и не прошли курс вакцинации.

В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией неиммунизированных жителей хотят отправить на строгую самоизоляцию. Эта мера безопасности может вступить в силу уже с 30 октября. Однако окончательное решение будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, передаёт 59.RU.

"Я призываю непривитых эту неделю посвятить своему здоровью", — сказала замглавы Администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян.

Пользователей пермских соцсетей возмутила идея о возможной самоизоляции для невакцинированных граждан. Некоторые жители обеспокоились тем, что в медпунктах начнут скапливаться очереди на прививки против COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих днях" с 30 октября по 7 ноября. Предполагается, что такая мера позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом в стране.

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