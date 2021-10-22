Названы причины для получения пожизненного медотвода к вакцинации от COVID-19

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова огласила причины, которые могут стать пожизненным медотводом к вакцинации против COVID-19.

По словам доктора медицинских наук, абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса — это тяжёлые аллергические реакции на препарат или его компоненты. Во всех остальных случаях причины для медотвода являются временными, передаёт ТАСС.

Руженцова отметила, что у пациента с аллергией на вакцину могут возникнуть следующие осложнения:

анафилактический шок;

отёк Квинке;

судороги;

температура выше 40 градусов;

инфильтрат более 8 сантиметров в диаметре.

Специалист также подчеркнула: граждане, имеющие медотвод к прививкам от коронавируса, должны соблюдать все рекомендации медиков, избегать мест массового скопления людей и социальных контактов с заболевшими пациентами.

"Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов", — заключила Руженцова.

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