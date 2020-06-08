Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Я поторопился": принц Гарри жалеет, что переехал в США
В квартире московского стрелка нашли алкоголь и "Фенибут"
Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала шесть килограммов
В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА
Опубликованы последние слова Сергея Бодрова перед смертью
Солист "Иванушек" рассказал, как ему делали трепанацию черепа
Исхаков опроверг информацию о разводе с Полиной Гагариной
Топ-менеджерам российских госкомпаний могут урезать выплаты

Врач объяснила, когда можно делать прививки детям после коронавируса

Здоровье

Главный врач московской детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина сообщила, что детям, которые переболели коронавирусом, прививки можно делать только через одну-две недели после выздоровления.

Она напомнила, что чаще всего у детей коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, поэтому нужно следовать тем же правилам, что и при ОРВИ.

"После того как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки", — сообщила врач.

Стоит напомнить, в Петербурге с 24 апреля возобновилась плановая вакцинация детям. Вакцинации по эпидемиологическим показаниям не запрещалась.

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на плановую вакцинацию, когда началась Европейская неделя иммунизации. Изначально он действовал до 30 апреля.

Ранее педиатр рассказал, профессор-инфекционист, педиатр из Ирландии Карина Батлер рассказала, как не пропустить симптомы коронавируса у детей.

Последние материалы
Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала шесть килограммов
Опубликованы последние слова Сергея Бодрова перед смертью
В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА
Солист "Иванушек" рассказал, как ему делали трепанацию черепа
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Как Россия может собрать новый СССР
Исхаков опроверг информацию о разводе с Полиной Гагариной
Топ-менеджерам российских госкомпаний могут урезать выплаты
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны
Популярное
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.

В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Постройневшую Гузееву назвали "старухой Изергиль"
Общество
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Китайская версия GPS почти завершена
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Экологи предложили монументальные формы протеста
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Михалков: Греф уничтожает российское образование
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ