Врач объяснила, когда можно делать прививки детям после коронавируса

Главный врач московской детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина сообщила, что детям, которые переболели коронавирусом, прививки можно делать только через одну-две недели после выздоровления.

Она напомнила, что чаще всего у детей коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, поэтому нужно следовать тем же правилам, что и при ОРВИ.

"После того как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки", — сообщила врач.

Стоит напомнить, в Петербурге с 24 апреля возобновилась плановая вакцинация детям. Вакцинации по эпидемиологическим показаниям не запрещалась.

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на плановую вакцинацию, когда началась Европейская неделя иммунизации. Изначально он действовал до 30 апреля.

Ранее педиатр рассказал, профессор-инфекционист, педиатр из Ирландии Карина Батлер рассказала, как не пропустить симптомы коронавируса у детей.