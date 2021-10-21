Инфекционист: намеренное заражение коронавирусом крайне опасно

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что намеренное заражение коронавирусной инфекцией очень опасно, ведь риск летального исхода значительно увеличивается.

Эксперт рассказал Общественной Службе Новостей, что находиться долго рядом с заражённым человеком — это значит получить большую дозу вируса.

"Каждый пятый человек будет иметь тяжёлый исход, и один из них умрёт", — заявил Тимаков.

Врач объяснил, что человек может заразиться при случайном контакте с больным, например, пройдя мимо. В таком случае он получит небольшую вирусную нагрузку. При намеренном заражении и открытом контакте с заболевшим, справиться с инфекцией будет гораздо тяжелее. Даже молодой организм может получить "летальную дозу вируса".

Ранее в соцсетях появилась информация, что жительница Москвы скончалась после того как специально пошла на контакт с заражёнными коронавирусом, надеясь переболеть в лёгкой форме и приобрести иммунитет, избежав вакцинации.

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