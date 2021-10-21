Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что намеренное заражение коронавирусной инфекцией очень опасно, ведь риск летального исхода значительно увеличивается.
Эксперт рассказал Общественной Службе Новостей, что находиться долго рядом с заражённым человеком — это значит получить большую дозу вируса.
"Каждый пятый человек будет иметь тяжёлый исход, и один из них умрёт", — заявил Тимаков.
Врач объяснил, что человек может заразиться при случайном контакте с больным, например, пройдя мимо. В таком случае он получит небольшую вирусную нагрузку. При намеренном заражении и открытом контакте с заболевшим, справиться с инфекцией будет гораздо тяжелее. Даже молодой организм может получить "летальную дозу вируса".
Ранее в соцсетях появилась информация, что жительница Москвы скончалась после того как специально пошла на контакт с заражёнными коронавирусом, надеясь переболеть в лёгкой форме и приобрести иммунитет, избежав вакцинации.
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