Вирусолог: новые разновидности коронавируса возникают постоянно

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что такие разновидности коронавирусной инфекции, как AY.4.2, появляются постоянно.

Эксперт объяснил RT, что это происходит вследствие размножения вируса и неправильной копии генома.

Альтштейн обратил внимание, что сейчас преобладает штамм "дельта", и именно на борьбу с ним направлены все силы ученых и медиков.

Вирусолог также уверен, что каждый может внести свой вклад в противодействие пандемии. Он напомнил, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и вакцинация населения — это самые верные способы профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что в России зарегистрировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 - подвид штамма "дельта".

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