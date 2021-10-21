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Вирусолог: новые разновидности коронавируса возникают постоянно

Здоровье » Здоровье и профилактика

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что такие разновидности коронавирусной инфекции, как AY.4.2, появляются постоянно.

Эксперт объяснил RT, что это происходит вследствие размножения вируса и неправильной копии генома.

Альтштейн обратил внимание, что сейчас преобладает штамм "дельта", и именно на борьбу с ним направлены все силы ученых и медиков.

Вирусолог также уверен, что каждый может внести свой вклад в противодействие пандемии. Он напомнил, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и вакцинация населения — это самые верные способы профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что в России зарегистрировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 - подвид штамма "дельта".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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