Какой кашель "выдаёт" коронавирус, рассказали британские учёные

Британские учёные провели исследования и выяснили, что при коронавирусе у пациентов почти нет мокроты. О сухом "утробном" кашле рассказали 68% респондентов.

Специалисты утверждают, что сухой кашель при COVID-19 часто "очень глубокий, исходящий из самых лёгких". При этом отделение мокроты почти не происходит. По словам специалистов, особенно часто коронавирусный кашель путают с кашлем курильщика.

"Сухой кашель необязательно означает, что у вас Covid, так как он также может быть вызван аллергией, воздействием сухого воздуха, курением и другими заболеваниями, такими как астма", — цитирует учёных издание The Mirror.

Однако медики отметили, что, как правило, только кашель не показатель коронавируса и при этом симптоме впадать в панику не стоит. А вот если на фоне симптома обострились и другие показатели, то стоит обратиться к врачу:

температура,

потеря вкуса и обоняния,

головные боли и ломота в теле,

боль в горле,

проблемы с ЖКТ.

Впрочем, и при "комплексе" симптомов может оказаться, что это осенняя простуда, заявили учёные.

Ранее Pravda. Ru писала о ситуации с коронавирусом в России. Ранее президент страны Владимир Путин одобрил инициативу о длинных выходных. Так, нерабочими днями объявили дни с 30 октября по 7 ноября. Но при необходимости некоторые регионы смогут уйти "на карантин" уже с 23 числа. А в случае ухудшения ситуации продлить ограничения.

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