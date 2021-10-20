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Автор Антон Куликов

Экономист объяснил, почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Общество

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя, казалось бы, разницы практически нет — но на самом деле есть.

Экономист объяснил, почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В тех регионах, где ситуация с распространением коронавируса особенно тяжелая, могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

По словам президента, такое право предоставлено глава регионов. Они могут установить нерабочие дни ранее 30 октября. И при необходимости продлить после 7 ноября. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сергей Калашников подчеркнул, чтобы остановить волну заболеваний, надо на две недели "посадить всю страну на локдаун". Именно столько, по словам бывшего депутата Госдумы, длится инкубационный период.

"Но чтобы посадить всю страну на локдаун на две недели, это, во-первых, колоссальные экономические последствия негативные, а во-вторых, почему мы не идём на локдаун, за локдаун нужно платить государству. Это государство объявляет такое явление, и поэтому не работодатель платит, а государство раскошелиться не может. Это теоретическая модель", — сказал Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Теперь в рамках этого понимания, а это понимают все специалисты, государство придумывает, как бы и денег не платить, и болезнь победить, и много других проблем решить. Поэтому возникают такие эвфемизмы, я бы сказал, — посадить на условный локдаун. А что такое не работать неделю? Это тот же самый локдаун", — отметил он.

Отметим также, что речь не только о режиме нерабочих дней. Татьяна Голикова также предложила распространить на всю страну практику предъявления QR-кодов при посещении массовых мероприятий.

Кроме того, рекомендовано перевести на самоизоляцию людей старше 60 лет — тех, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом.

Еще одно предложение — обратиться к работодателям с предложением, чтобы они предоставляли два выходных для работников, прошедших вакцинацию.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы коронавирус сергей калашников
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