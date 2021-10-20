Путин подписал указ о введении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин подписал "Указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года". Документ опубликован на сайте Кремля.

"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — сообщается в тексте указа.

Решение о введении нерабочей недели было принято в среду, 20 октября, на совещании с правительством.

Лидер страны поддержал соответствующую инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой.

Для некоторых регионов нерабочая неделя может начаться уже с 23 октября. Главы субъектов РФ могут установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Регионам рекомендуется перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию, а работодателям — перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить работникам два выходных для вакцинации.

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