Путин ввёл нерабочую неделю из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Решение было принято в среду, 20 октября, на совещании с правительством.

Таким образом, лидер страны поддержал соответствующую инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, которая днём ранее выступила с предложением о введении нерабочей недели.

"Важно сбить пик эпидемии. Безусловно, поддерживаю предложение по всей стране с сохранением заработной платы с 30 ноября по 7 октября", — заявил президент.

Глава государства поручил расширить объёмы тестирования на коронавирус и призвал граждан брать больничный, если в семье кто-то заболел. Путин попросил Минздрав РФ проконтролировать, как идёт выдача таких больничных.

"Темпы распространения коронавируса значительно выросли. Уровень вакцинации, к сожалению, остаётся невысоким. Очевидно, необходимы адекватные и оперативные меры. Наша задача — минимизировать риск здоровью граждан, дополнительно мобилизовать резервы здравоохранения. У нас не должно быть такого, что мы наблюдаем в европейских странах. Когда люди не могут попасть в больницу, мест не хватает", — сказал Путин.

Для некоторых регионов нерабочая неделя может начаться уже с 23 октября. Главы регионов имеют право установить нерабочие дни досрочно — не дожидаясь 30 октября. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Также регионам рекомендуется перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию, а работодателям — перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею Голиковой. Он поручил Голиковой доложить о мерах по введению нерабочей недели на совещании кабмина с Владимиром Путиным.

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