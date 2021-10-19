Голикова предложила ввести нерабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Для некоторых регионов она предложила установить нерабочие дни уже с 23 октября. Также зампредседателя правительства порекомендовала регионам перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Кроме того, она попросила работодателей перевести непривитых работников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил инициативу Голиковой о введении нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно.

Голикова намерена обобщить свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и в среду, 20 октября, представить их президенту Владимиру Путину:

ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни;

для некоторых субъектов РФ ввести нерабочие дни уже с 23 октября;

после 7 ноября крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней;

перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы на месяц;

предоставить сотрудникам два выходных дня для вакцинации;

обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений;

централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.