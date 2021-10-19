Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.
Для некоторых регионов она предложила установить нерабочие дни уже с 23 октября. Также зампредседателя правительства порекомендовала регионам перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.
Кроме того, она попросила работодателей перевести непривитых работников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил инициативу Голиковой о введении нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно.
Голикова намерена обобщить свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и в среду, 20 октября, представить их президенту Владимиру Путину:
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