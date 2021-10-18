Психолог считает, что удалёнка — это большой стресс

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, что удалённый формат работы и учёбы — это большой стресс. Специалист объяснила Общественной Службе Новостей, чем для некоторых людей может обернуться самоизоляция.

Бояринова считает, если в одном пространстве родители будут работать, а дети учиться, никакой продуктивной деятельности из этого не получится.

"Кто-то живёт в однушке, даже если в двушке, всё равно тяжело. Дети лезут на стену, родителям сложно это контролировать. Растёт уровень стресса, разводов", — сообщает она.

Психолог обратила внимание, что в стрессовых ситуациях могут возникать реальные проблемы со здоровьем — повышенное давление, как минимум.

"Мы ходим в магазин, ездим в лифте. До сих пор неизвестно, как можно заразиться. Много случаев, когда в одной квартире жил человек с "ковидом", а люди, соседствующие с ним, не болели", — высказалась Бояринова.

По мнению специалиста, необходимо больше гулять и вырабатывать коллективный иммунитет.

Ранее Pravda.Ru писала, что напряжённая эпидемиологическая обстановка может привести к принудительной всеобщей самоизоляции.

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