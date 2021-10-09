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Локдаун грозит 72 регионам - причины, сроки и список

Здоровье

Ввести локдауны - принудительную общую самоизоляцию из-за "четвертой волны" пандемии коронавируса могут 72 региона - об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники в Роспотребнадзоре.

Локдаун грозит 72 регионам - причины, сроки и список

По словам представителя ведомства, решение о введении локдаунов будут принимать власти регионов РФ, а не федеральный центр. "Посадка" граждан в самоизоляцию, ввод QR-кодов для перемещений и остановку работы бизнесов может начаться в случае "комплексного превышения факторов".

Эти факторы таковы:

  • Свободный коечный фонд (чем меньше, тем опаснее ситуация)
  • Уровень вакцинации (чем выше, тем лучше(
  • Коэффициент распространения инфекции - соотношение вновь выявленных случаев заражения и случаев 4 дня назад.

"Уровень заболеваемости в них растет с каждым днем. Эксперты говорят, что локдаун может обрушить экономику, но других вариантов остановить пандемию у властей уже нет",- сообщает издание.

При этом аналитики отмечают - ни локдауны, ни ввод карантинов, ни даже ввод режимов ЧС или ЧП не означает прощения кредитов, "вертолетных" выплат населению или оплаты бизнесу "простоя".

Выплаты и поддержка бизнеса по действующему (и скорректированному после начала пандемии в 2020 году) законодательству возможны лишь "точечно", либо всем - но в минимальном размере (можно вспомнить "путинские 10000 рублей в месяц").

Введение подобных особых режимов создает лишь ряд ограничений (в случае с ЧП - в том числе свобод и прав граждан), но не означает "халявы и обеспечения государством". 

  1. В режиме ЧП граждан будут кормить, поить и обогревать, но не платить и не списывать [долги].
  2. По ЧС правительство и власти регионов "могут принимать решения об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим". А могут и не принимать или разово выплатить МРОТ.
  3. При карантине и ЧС возмещается вред, "причиненный здоровью или имуществу причиной чрезвычайной ситуации" - но именно имуществу и здоровью, а не бизнесу, семейному бюджету. Проще говоря, государство может компенсировать ущерб, полученный вследствие самого коронавируса - а не мероприятий борьбе с ним.

Журналисты и представители Роспотребнадзора отмечают, что в 72 регионов страны идет рост заражения, а в ряде регионов показатель заражаемости населения и вовсе выше критического.

"Это - Севастополь, Чувашия, Карелия, Башкортостан, Татарстан, Еврейская АО, а также Тульская, Смоленская, Ивановская, Костромская, Курганская, Псковская, Брянская, Орловская и Сахалинская области" - отмечают авторы.

Pravda.ru ранее подробно сообщала, какие именно ограничения будет вводить власть и в каких регионах.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Елена Андреева
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