Ввести локдауны - принудительную общую самоизоляцию из-за "четвертой волны" пандемии коронавируса могут 72 региона - об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники в Роспотребнадзоре.
По словам представителя ведомства, решение о введении локдаунов будут принимать власти регионов РФ, а не федеральный центр. "Посадка" граждан в самоизоляцию, ввод QR-кодов для перемещений и остановку работы бизнесов может начаться в случае "комплексного превышения факторов".
Эти факторы таковы:
"Уровень заболеваемости в них растет с каждым днем. Эксперты говорят, что локдаун может обрушить экономику, но других вариантов остановить пандемию у властей уже нет",- сообщает издание.
При этом аналитики отмечают - ни локдауны, ни ввод карантинов, ни даже ввод режимов ЧС или ЧП не означает прощения кредитов, "вертолетных" выплат населению или оплаты бизнесу "простоя".
Выплаты и поддержка бизнеса по действующему (и скорректированному после начала пандемии в 2020 году) законодательству возможны лишь "точечно", либо всем - но в минимальном размере (можно вспомнить "путинские 10000 рублей в месяц").
Введение подобных особых режимов создает лишь ряд ограничений (в случае с ЧП - в том числе свобод и прав граждан), но не означает "халявы и обеспечения государством".
Журналисты и представители Роспотребнадзора отмечают, что в 72 регионов страны идет рост заражения, а в ряде регионов показатель заражаемости населения и вовсе выше критического.
"Это - Севастополь, Чувашия, Карелия, Башкортостан, Татарстан, Еврейская АО, а также Тульская, Смоленская, Ивановская, Костромская, Курганская, Псковская, Брянская, Орловская и Сахалинская области" - отмечают авторы.
Pravda.ru ранее подробно сообщала, какие именно ограничения будет вводить власть и в каких регионах.
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