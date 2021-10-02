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Автор Александр Шторм

Где введут локдауны, QR-коды и обязательную вакцинацию

Здоровье

В российском обществе явно назревают опасения очередного "локдауна" по всей стране в связи с очередным пиком заболеваемости коронавирусом. Общую тревожность не убавляют даже заявления официальных представителей власти.

Где введут локдауны, QR-коды и обязательную вакцинацию

Хотя, подобного рода уверений за последние дни прозвучало уже несколько. Так, вице-премьер Татьяна Голикова официально заявила, что "в России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом". Аналогичное заявление чуть ранее сделал и пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков.

Правда, впоследствии, он отметил, что "волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать (самим), на федеральном уровне решений пока нет".

Но если пока чего-то нет на федеральном уровне, это совершенно не означает, что ужесточения мер не будет происходить непосредственно в регионах.

Особенно в контексте заявлений экспертов от медицины. В частности, инфекционист Евгений Тимаков подчеркнул, что "нынешняя волна коронавируса в России будет самой тяжелой", правда, обнадежил, что дальше все будет легче и пойдет на спад.

Поэтому ряд субъектов РФ уже ввел QR-коды по аналогии с Москвой. Теперь только привитые и "кодированные" граждане смогут посещать массовые мероприятия и заведения общепита в следующих областях:

  • Ульяновской,
  • Белгородской
  • Липецкой
  • Пензенской
  • Самарской
  • Ненецком автономном округе
  • Пермском крае
  • Удмуртии
  • Чувашии
  • Санкт-Петербурге.

К слову, остальные регионы сейчас говорят "о продлении существующих ограничений".

Впрочем, буквально недавно, губернатор Свердловской области заявил о необходимости обязательного вакцинирования жителей региона, и подчеркнул: "сейчас или вакцинация, или локдаун".

В Псковской области по слухам, ожидается локдаун через 2-3 недели, хотя по словам главы региона "власти делают всё, чтобы этого избежать".

Ряд экспертов со ссылками на источники в Кремле уже открыто говорят о том, что "в связи со всплеском заражений и смертей от коронавируса, готовится ввод серьёзных ограничений".

Какие ограничения будет вводить власть и в каких регионах?

Они затронут мегаполисы, сибирские, курортные и технологические регионы РФ — от ограничения времени работы заведений, продажи готовой еды только навынос до введения QR-кодов, перевода части работающих на удаленку, учащихся — на дистанционку. В ряде регионов возможно введение локдаунов" — пишут эксперты.

В Калининграде губернатор объявил о таких мерах, которые, думается, очень скоро назовут "ковид-фашизмом" (если еще не назвали). Там вводятся ковид-free пространства, по сути, такие общественные места, посещение которых будет доступно только для тех "у кого есть прививка и которые переболели в последние шесть месяцев. То есть даже ПЦР-тест не будет давать возможность посещать эти общественные пространства".

В данном контексте особенно тревожно звучат сообщения из Татарстана, где глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина отметила крайне напряженную ситуацию с коронавирусом и анонсировала новые ограничительные меры.

В эти меры войдут и QR-коды, и запрет на проведение ряда "не первоочередных массовых мероприятий", и более жесткий контроль соблюдения гражданами индивидуальных мер санитарной предосторожности.

В общем, исходя из всего сказанного выше, можно предположить, что ограничительные меры все же будут ужесточаться и уже ужесточаются. Только не централизовано, в рамках федеральной политики, а индивидуально, на уровне регионов.

Но гражданам в данном случае будет все равно, во всей России ли это один федеральный локдаун или в 85-и регионах РФ 85 индивидуальных локдаунов. Тут, как говорится, "что совой об пень, что пнем об сову".

При этом, социологи и публицисты в подавляющем большинстве констатируют, крайнюю раздраженность людей "скачкообразными" и "выборочными" мерами по профилактике коронавируса.

О чем речь? Например, перед выборами власти идут на очевидное смягчение санитарных норм, а после массового голосования начинают вновь "закручивать гайки". Когда одни массовые мероприятия попадают под запрет, а другие, одновременно с этим, проводятся.

Ряд аналитиков связывает низкую явку на нынешних выборах в Государственную Думу РФ именно с этим раздражением и намерением "проголосовать ногами", равно, как и протестное голосование за КПРФ.

При этом, не радуют население и попытки со стороны власти, и определенной части общества "принудительно" вакцинировать граждан.

Да, с юридической точки зрения, ни о какой обязательной вакцинации в России речь пока не идет. Хотя, как было сказано выше, некоторые регионы перешли уже и этот Рубикон. Но постоянная кампания в медиа, агрессивная риторика в адрес не вакцинированных — все это только наращивает озлобленность людей.

И в этой связи новые коронавирусные ограничения могут дать самый непредсказуемый и, прямо скажем, взрывной эффект. Который может (и скорее всего — так и будет) отразится не столько на эпидемиологической, сколько на социальной и политической обстановке в России.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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