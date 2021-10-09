В России выявили максимальную суточную смертность за пандемию

В России зафиксировали пиковую суточную смертность от коронавирусной инфекции. Из-за неё за минувшие 24 часа погибли 986 человек.

Днём ранее установили 936 летальных исходов. Всего за последние сутки заразились 29 362 человека. Наибольшее число заболевших "ковидом" людей зарегистрировали в таких регионах, как:

Москва — 6001;

Санкт-Петербург — 2717;

Московская область — 1689;

Нижегородская область — 643;

Свердловская область — 551.

Подробнее информацию о статистике по эпидемиологической обстановке в нашей стране можно посмотреть на официальном сайте Оперштаба.

Ранее внештатный специалист Минздрава России Сергей Токарев назвал причины, по которым люди заболевают коронавирусом три-четыре раза. По словам эксперта, подобные случаи возможны из-за уменьшения числа антител в организме. Такие ситуации в основном происходят при заражении штаммом "Дельта".

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