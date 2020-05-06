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О рекордном обвале российской экономики
Автор Инна Новикова

Почему дистанционное обучение не может считаться образованием

Общество

Директор Центра геополитики ИФПИ Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова о вреде Болонской системы образования, о том кому выгодна удаленная учеба, кто конкретно продвигает эту порочную практику у нас в стране и почему это не может считаться образованием.

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов

Читайте начало интервью:

О вреде Болонской системы образования

— Мы должны хорошо понимать, что значит дистанционное образование.

Оно представляет собой глобальный рынок, потому что с тех пор, как началась либеральная неоперестройка, то и европейским странам, и России стали навязывать образование именно как услугу.

Потому что в Америке, откуда пошел весь этот процесс и которая является, как бы, эпицентром дистанционного образования, там большая часть университетов представляет собой частные корпорации. Это рынок. Образование там всегда было именно услугой. Эту модель они навязали европейцам под видом Болонской системы, включив туда Россию.

Речь идет как о высшем, так и о среднем образовании, теперь уже и о дошкольном образовании, которое стало таковым. Это никоим образом не воспитание.

Складывается единый глобальный рынок образовательных услуг, на котором доминируют американские центры. Дистанционное образование тоже разрабатывали американские университеты.

Поэтому все МОП — международные онлайн-платформы являются американскими. Соответственно, и методика, и технологии преподавания (главное, конечно, методики) тоже основываются на американских стандартах. Американские университеты — фактически американские корпорации — и IT-корпорации стали навязывать нам эту систему, которая ставит задачу фактически превратить все народы, все государства как бы в рынок и источник высасывания для себя нужных им мозгов. Ни о чем другом речи не идет. Причем тех мозгов, которые нужны именно им. Соответствующее формирование мозгов под заказчиков, то есть крупных корпораций.

Поэтому дистанционное образование — это проект для транснациональных IT-корпораций, которые никакого отношения к образованию не имеют.

Топ-15 стран по уровню образования
Страна Индекс уровня образования
Германия

0,946
Австралия 0,923
Новая Зеландия 0,923
Дания 0,920
Норвегия 0,919
Исландия 0,918
Ирландия 0,918
Великобритания 0,916
Финляндия 0,915
Швеция 0,914
Нидерланды 0,906
США 0,899
Швейцария 0,896
Бельгия 0,893
Словения 0,893

Кто внедряет порочную практику у нас

Если раньше нашу уникальную систему образования, которую ломали, ломали и никак не могли сломать в 1990-е годы, то в 2000-х годах, когда уже произошли очень серьезные, основательные изменения в наших школах в результате многочисленных реформ: не только ЕГЭ и переход на примитивные образовательные стандарты, не только в результате Болонской системы, постепенное внедрение западных стандартов несколько лет назад стало возможным.

О необходимости перевода нашей школы и университетов в цифровую форму в последние три года откровенно заговорили. Была создана СЦОС, так называемая программа цифрового обучения, куда входили и входят крупнейшие вузы, среди которых главную роль играет Высшая школа экономики, которая фактически является главным агентом, двигателем этого процесса. Как еще и:

  • МИСиС,
  • Институт стали и сплавов, откуда вышел Ливанов.

Фактически МИСиС является мощным оплотом этого дела.

Сегодня, когда у нас произошли эти события, или как их стыдливо называют "ситуация с коронавирусом" (стыдливо, потому что это не пандемия и не эпидемия, никто официально их не объявлял), чтобы вопреки желанию, не обращая внимания на то, что никто не понимает, что это такое, мощно навязали эту систему.

Должен произойти слом, ликвидация традиционных образовательных систем — с 2022-го по 2030-й годы.

Как удаленка отразилась на обывателях

Используя эту ситуацию, они нагло, совершенно преступным образом стали навязывать ее всем и вся. Надо сказать, что они поторопились и фактически окунули людей в пропасть.

Для людей дистанционное образование оказалось, как ушат холодной воды. Мы уже года три отстаиваем незаконность и преступный характер цифровой школы, обосновывая очень многими положениями, потому что собрали очень хороший экспертный совет ученых, которые с разных аспектов рассматривают эту проблему.

Когда мы пытались это объяснить родителям, поскольку они еще не соприкоснулись с этой системой полностью, для них это была абстрактная вещь. Сегодня, когда родителей, студентов и преподавателей окунули в эту систему, то стало ясно, что она собой представляет. В этом плане, наверно, нет худа без добра.

На самом деле, образование никоим образом не может быть дистанционным. Оно несет на себе очень серьезные пагубные последствия, особенно в школе, потому что детей сажают за компьютеры и наносится очень серьезный, серьезнейший вред психике детей и его физическому здоровью. Но речь идет не только об этом. Естественно, это имеет очень много последствий. Это кратко, как это все начиналось и что это собой представляет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы карантин коронавирус онлайн-обучение ольга четверикова центр геополитики ифпи дистанционное образование московский гуманитарный университет
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