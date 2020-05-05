Мнимые и реальные опасности дистанционного обучения

Директор Центра геополитики ИФПИ Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова предупреждает об опасности дистанционного образования для наших детей. По ее мнению, онлайн-обучение гражданам всех без исключения государств прививает исключительно элементарные навыки, которые востребованы некими анонимными заказчиками.

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов

— В своих работах вы говорите об опасности дистанционного обучения. Вы предлагаете, чтобы родители отказывались от дистанционного образования для своих детей.

— Дистанционное образование, мы должны очень хорошо это понимать, никакой не прогресс. Именно дикий регресс, который опускает нас в каменный век, потому что в реальности под видом использования новейших, продвинутых технологий, нам до неузнаваемости, до самого низкого уровня примитивизируют мозги и наше сознание. Вот это вот родители должны очень хорошо понять. Тут очень много аспектов, о которых мы неоднократно говорили и поэтому, чтобы не быть многословной и как бы не запутать граждан, я просто выделю основные ключевые вещи.

Первая вещь, которую мы должны очень хорошо понимать, что сегодня у властных элит, у тех, кто контролирует власть, новейшие технологии, кто контролирует идеи, у них появилась возможность фактически из одного центра управлять сознанием очень больших сообществ, больших групп людей.

К чему клонит цифровое управление

Общество перестраивают в направлении перевода к цифровому управлению. Цифровое управление — это управление с помощью больших данных, когда каждый человек практически оказывается, как на ладони. Вся информация о нем поступает на соответствующие платформы.

Сегодня некие структуры, которые мы не можем контролировать, могут получать о нас абсолютно всю информацию. Это не просто персональные данные, а фактически все:

финансовое и семейное положение,

биометрия, генетический код.

Зная генетический код, геном человека можно, например, совершенно спокойно разрабатывать против него какое-либо биологическое оружие и его применять.

Мы же не знаем, куда это идет и кто в конечном счете использует. Вот поэтому люди должны очень хорошо понимать, что, отдавая свои данные, регистрируясь на этих платформах, они фактически оказываются абсолютно не защищены и очень уязвимы. Это часть проблемы.

Необходимо, чтобы граждане — речь идет не только о России, потому что это общемировое, глобальное явление — согласились на это. Человек менее образованный примитивнее мыслит и тем легче его поставить под контроль. Когда начиналась неолиберальная перестройка, начинался переход к цифровому управлению, ключевая задача, которую ставили перед собой элиты, это фактически демонтировать традиционное образование.

Образование — ключевая вещь

Поскольку образование, как говорил Греф, выступая совсем недавно на одном из форумов, это ключевая вещь. Он говорил, что в правительстве ключевая фигура — это министр образования, потому что он определяет культурный код нации. Именно так, то есть тот, кто контролирует образование, кто контролирует формирование сознания человека, он полностью контролирует общество.

Образование, я это еще раз подчеркиваю, это некая социальная политика, это некое направление социальной сферы, это ключевая вещь, которая сегодня фактически превращается в социальный инжиниринг. Это инструмент формирования сознания.

Поскольку сознание людей должно быть переведено на единые стандарты, на единые стереотипы мышления и поведения, то, естественно, все это должно быть переведено на единую глобальную платформу дистанционного образования.

Дистанционное образование — это не образование

— Дистанционное образование позволяет разработать персональную траекторию и получать от каждого человека то, что нужно заказчику, давать человеку те навыки, которые тоже нужны заказчику. Поэтому дистанционное образование никоим образом нельзя называть образованием. Это кощунство его так называть, потому что образование — это целостное развитие человека. Это нравственное воспитание. Это интеллектуальное воспитание. Это духовное воспитание. Не случайно слово "образование" в русском языке происходит от слова "образ", то есть это раскрытие в человеке образа божьего. Так это всегда понималось.

Сегодня речь идет о том, чтобы превратить человека в некий набор примитивных навыков, которые нужны заказчику. Пока они еще не перевели все в свою дистанционную систему, они слово "образование" используют. Для того, чтобы нас дезориентировать, чтобы люди не поняли, о чем идет речь, чтобы люди пока применяли традиционное понятия, они это слово используют.

Речь идет о процессе накачивания людей определенными навыками, определенными примитивными командами, которые нужны заказчику.

Это предполагает полное изменение содержания образовательного процесса, полное изменение методики и оценки преподавания. Дистанционное образование — это целостная вещь, а не просто чтение лекции на расстоянии. Дистанционное образование — это передача неких навыков и определенный контроль с помощью тестов, с помощью искусственного интеллекта, то есть с помощью определенных алгоритмов, которые полностью исключают участие человека. Все передается под контроль машинных алгоритмов, поэтому чем примитивнее обучение, тем легче его оценивать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер