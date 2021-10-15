К 2023 году в РФ создадут лаборатории по выращиванию съедобных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии будут использоваться для укрепления здоровья пациентов.
По словам ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного, сейчас научные сотрудники ведут переговоры с Минздравом, Минпромторгом и другими ведомствами о возможном строительстве новой лаборатории на территории Вологодской области. Для ее открытия потребуется около 200 миллионов рублей, передает РИА Новости.
"Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования", — подчеркнул эксперт.
В связи с этим Чарный считает, что сегодня в России необходимо создавать лабораторно-технологические конструкторские комплексы, в которых специалисты начнут выращивать пищевые микроорганизмы, бактерии, кормовой белок и другие вещества. По его мнению, страна нуждается в 10 подобных учреждениях.
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