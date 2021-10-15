В лабораториях вырастят съедобные бактерии для укрепления здоровья россиян

К 2023 году в РФ создадут лаборатории по выращиванию съедобных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии будут использоваться для укрепления здоровья пациентов.

По словам ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного, сейчас научные сотрудники ведут переговоры с Минздравом, Минпромторгом и другими ведомствами о возможном строительстве новой лаборатории на территории Вологодской области. Для ее открытия потребуется около 200 миллионов рублей, передает РИА Новости.

"Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования", — подчеркнул эксперт.

В связи с этим Чарный считает, что сегодня в России необходимо создавать лабораторно-технологические конструкторские комплексы, в которых специалисты начнут выращивать пищевые микроорганизмы, бактерии, кормовой белок и другие вещества. По его мнению, страна нуждается в 10 подобных учреждениях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.