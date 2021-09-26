Биолог рассказала, почему Мю-штамму не прижиться в России

То, что штамм "Мю" не заменит штамм "Делльта" заявила биолог, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По мнению эксперта, штамм "мю" сможет "выживать" лишь в небольших, закрытых сообществах. А вот вытеснить полностью "дельту" он не способен.

При этом по словам биолога, "Мю-штамм" коронавируса условием размножения вируса, также станет отсутствие других вариантов вируса.

"В Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", — пояснила биолог РИА Новости.

Штамм "Мю" зарегистрировали в январе этого года. Новый вид вируса напугал учёных и врачей. Многие эксперты выражали обеспокоенность, что мутирующий вирус гораздо опаснее и тяжелее поддаётся лечению.

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