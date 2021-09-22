Эксперт Роспотребнадзора оценил опасность мутации Дельта-штамма COVID-19

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, опасны ли дальнейшие мутации Дельта-штамма коронавируса.

По словам эксперта, существует лишь малая вероятность того, что эта разновидность COVID-19 сможет измениться до более серьёзных штаммов. Он считает, что Дельта постепенно исчерпывает себя, передаёт РИА Новости.

"Скорее всего, и мы это видим уже сейчас, пока новые варианты будут только в виде ответвлений линии "Дельта", — отметил Камиль Хафизов.

Он добавил, что такие штаммы начнут распространяться с новыми мутациями, однако вероятность их развития в опасном направлении невелика.

Напомним, циркуляция Дельта-штамма COVID-19 подтверждена во всех мировых государствах. При этом специалисты утверждают, что порядка 99% всех случаев заболевания коронавирусом сейчас связаны именно с данным вариантом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.