Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце сентября, считает иммунолог Николай Крючков.
"Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению", — цитирует заявление медика URA. RU.
По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, всплеска заболеваемости COVID-19 в стране можно ожидать через две недели.
"Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекции ещё не подняла голову, но недели через две, скорее всего, мы увидим рост заболеваемости", — сказал врач.
По словам Евгения Тимакова, в случае, если будет установлено, что преобладающий сейчас в РФ коронавирусный штамм "дельта" активно распространяется среди детей, возможны случаи перевода учебных заведений на карантин.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что этой осенью дети школьного возраста будут чаще болеть коронавирусом.
Медик предположил также, что ситуацию с COVID-19 в РФ осенью могут усугубить сезонные респираторные заболевания, образуя так называемые микст-инфекции.
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