Врач-инфекционист спрогнозировал, что может усугубить четвёртую волну COVID-19

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупреждает россиян о том, что четвёртую волну коронавируса могут усугубить сезонные заболевания.

По его словам, этой осенью начнут чаще болеть дети школьного возраста. Однако сильных отличий от летней волны специалист не прогнозирует. Вместе с тем инфекционист уверен, что заболеваемость будет расти быстрыми темпами.

"Превалирующим останется тот же штамм "Дельта", возможно, "Дельта-плюс", — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он добавил, что восприимчивые к инфекциям россияне, а также пациенты с низким иммунитетом находятся в группе высокого риска. Им нужно заранее позаботиться о профилактике COVID-19.

Кроме того, Андрей Поздняков не исключает, что коронавирус переплетётся с другими респираторными болезнями, тем самым могут появиться так называемые микст-инфекции.

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