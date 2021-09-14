Новое исследование, опубликованное в Журнале доказательной интегративной медицины, показывает, что на ранних стадиях заражения коронавирусом эффективно работают "натуральные безрецептурные средства", которые к тому же являются безопасным и эффективным способом избежать осложнений.
Исследователи из Огайо изучили воздействие на коронавирус цинка, ионофор цинка, витаминов С, D3 и Е и l-лизина. По результатам работы учёные пришли к выводу, что "эти элементы хорошо работают в составе профилактических мер и при лечении на ранних стадиях, которые могут помочь избежать необходимости в более продвинутых мерах по борьбе с ковидом, таких как фармацевтические препараты и вакцины".
"В очередной раз природа подтвердила, что она — самый богатый шкафчик с лекарствами, намного превосходящий все, приготовленное в лаборатории", — констатируют учёные.
Исследователи наблюдали с начала марта по конец июля 2020 года примерно за 600 пациентами в городах Колумбус и Кливленд (штат Огайо, США), сильно пострадавших от пандемии, изучили десятки клинических, подтвержденных тестами случаев COVID-19. Большая часть мониторинга проводилась с помощью телемедицины.
"Естественным образом пациенты разделились на две группы, ни одна из которых не была COVID-положительной. Клиническое исследование показало, что "многокомпонентный безрецептурный режим”, включающий перечисленные компоненты, " успешно защитил испытуемых от заражения коронавирусом, даже когда другие заболели, — говорится в статье. — В течение 20 недель испытуемые принимали натуральные добавки. Были внесены коррективы для тех, у кого ранее были проблемы со здоровьем и другие факторы здоровья, которые могли повлиять на результат.
Поскольку все используемые средства защиты относятся к категории "недорогих”, любой желающий может получить к ним доступ. Все они также называются "антивирусными”, что означает, что они безопасны и эффективны для использования против вирусов.
Используя эти средства на ранней стадии, поясняется в отчёте исследователей, люди могут помочь защитить себя от нежелательных явлений, из-за которых некоторых приходится госпитализировать и подключать аппарат искусственной вентиляции легких.
Галлат эпигаллокатехина (EGCG), полифенольный компонент зеленого чая, является естественным ионофором цинка, который улучшает поглощение цинка.
В этот раз исследователи подтвердили защитную роль добавок из этих витаминов в профилактике острой инфекции дыхательных путей, в частности, в восприимчивости к COVID-19.
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