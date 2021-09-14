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Исследование: раннее лечение природными средствами побеждает COVID

Здоровье

Новое исследование, опубликованное в Журнале доказательной интегративной медицины, показывает, что на ранних стадиях заражения коронавирусом эффективно работают "натуральные безрецептурные средства", которые к тому же являются безопасным и эффективным способом избежать осложнений.

Исследование: раннее лечение природными средствами побеждает COVID

Исследователи из Огайо изучили воздействие на коронавирус цинка, ионофор цинка, витаминов С, D3 и Е и l-лизина. По результатам работы учёные пришли к выводу, что "эти элементы хорошо работают в составе профилактических мер и при лечении на ранних стадиях, которые могут помочь избежать необходимости в более продвинутых мерах по борьбе с ковидом, таких как фармацевтические препараты и вакцины".

"В очередной раз природа подтвердила, что она — самый богатый шкафчик с лекарствами, намного превосходящий все, приготовленное в лаборатории", — констатируют учёные.

Кратко об исследовании

Исследователи наблюдали с начала марта по конец июля 2020 года примерно за 600 пациентами в городах Колумбус и Кливленд (штат Огайо, США), сильно пострадавших от пандемии, изучили десятки клинических, подтвержденных тестами случаев COVID-19. Большая часть мониторинга проводилась с помощью телемедицины.

"Естественным образом пациенты разделились на две группы, ни одна из которых не была COVID-положительной. Клиническое исследование показало, что "многокомпонентный безрецептурный режим”, включающий перечисленные компоненты, " успешно защитил испытуемых от заражения коронавирусом, даже когда другие заболели, — говорится в статье. — В течение 20 недель испытуемые принимали натуральные добавки. Были внесены коррективы для тех, у кого ранее были проблемы со здоровьем и другие факторы здоровья, которые могли повлиять на результат.

Поскольку все используемые средства защиты относятся к категории "недорогих”, любой желающий может получить к ним доступ. Все они также называются "антивирусными”, что означает, что они безопасны и эффективны для использования против вирусов.

Используя эти средства на ранней стадии, поясняется в отчёте исследователей, люди могут помочь защитить себя от нежелательных явлений, из-за которых некоторых приходится госпитализировать и подключать аппарат искусственной вентиляции легких.

  • Цинк улучшает иммунные функции клеток. 

Галлат эпигаллокатехина (EGCG), полифенольный компонент зеленого чая, является естественным ионофором цинка, который улучшает поглощение цинка.

  • Кверцетин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь смягчить воспалительную реакцию цитокиновых и/или брадикининовых штормов, спровоцированных COVID-19.
  • Влияние витамина С на иммунную систему хорошо известно, так же, как и витамина D3.

В этот раз исследователи подтвердили защитную роль добавок из этих витаминов в профилактике острой инфекции дыхательных путей, в частности, в восприимчивости к COVID-19.

  • Было показано, что витамин Е усиливает функцию иммунной системы и снижает риск инфекции, особенно у пожилых людей.

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Важные витамины для профилактики коронавируса!
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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