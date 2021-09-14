Исследование: раннее лечение природными средствами побеждает COVID

Новое исследование, опубликованное в Журнале доказательной интегративной медицины, показывает, что на ранних стадиях заражения коронавирусом эффективно работают "натуральные безрецептурные средства", которые к тому же являются безопасным и эффективным способом избежать осложнений.

Исследователи из Огайо изучили воздействие на коронавирус цинка, ионофор цинка, витаминов С, D3 и Е и l-лизина. По результатам работы учёные пришли к выводу, что "эти элементы хорошо работают в составе профилактических мер и при лечении на ранних стадиях, которые могут помочь избежать необходимости в более продвинутых мерах по борьбе с ковидом, таких как фармацевтические препараты и вакцины".

"В очередной раз природа подтвердила, что она — самый богатый шкафчик с лекарствами, намного превосходящий все, приготовленное в лаборатории", — констатируют учёные.

Кратко об исследовании

Исследователи наблюдали с начала марта по конец июля 2020 года примерно за 600 пациентами в городах Колумбус и Кливленд (штат Огайо, США), сильно пострадавших от пандемии, изучили десятки клинических, подтвержденных тестами случаев COVID-19. Большая часть мониторинга проводилась с помощью телемедицины.

"Естественным образом пациенты разделились на две группы, ни одна из которых не была COVID-положительной. Клиническое исследование показало, что "многокомпонентный безрецептурный режим”, включающий перечисленные компоненты, " успешно защитил испытуемых от заражения коронавирусом, даже когда другие заболели, — говорится в статье. — В течение 20 недель испытуемые принимали натуральные добавки. Были внесены коррективы для тех, у кого ранее были проблемы со здоровьем и другие факторы здоровья, которые могли повлиять на результат. Поскольку все используемые средства защиты относятся к категории "недорогих”, любой желающий может получить к ним доступ. Все они также называются "антивирусными”, что означает, что они безопасны и эффективны для использования против вирусов.

Используя эти средства на ранней стадии, поясняется в отчёте исследователей, люди могут помочь защитить себя от нежелательных явлений, из-за которых некоторых приходится госпитализировать и подключать аппарат искусственной вентиляции легких.

Цинк улучшает иммунные функции клеток.

Галлат эпигаллокатехина (EGCG), полифенольный компонент зеленого чая, является естественным ионофором цинка, который улучшает поглощение цинка.

Кверцетин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь смягчить воспалительную реакцию цитокиновых и/или брадикининовых штормов, спровоцированных COVID-19.

Влияние витамина С на иммунную систему хорошо известно, так же, как и витамина D3.

В этот раз исследователи подтвердили защитную роль добавок из этих витаминов в профилактике острой инфекции дыхательных путей, в частности, в восприимчивости к COVID-19.

Было показано, что витамин Е усиливает функцию иммунной системы и снижает риск инфекции, особенно у пожилых людей.

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