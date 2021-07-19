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Гастроэнтеролог дал советы по питанию при атаке COVID-19 на ЖКТ

Здоровье » Здоровье и профилактика

Если COVID-19 поразил желудочно-кишечный тракт, то следует отказаться от употребления пищи, особенно это касается продуктов, содержащих белки и клетчатку, сообщил в интервью URA. RU гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на пищеварительный тракт.

"Никакой твердой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельченная в блендере до состояния геля или каши", — пояснил врач.

При этом очень важно компенсировать запасы жидкости и электролитов не с помощью воды, а с помощью специальных регидратационных средств, отметил Харлов.

При жидком стуле специалист посоветовал принимать сорбенты. Если при отсутствии еды человека тошнит, то следует принимать противорвотные средства.

Также необходимо принимать курс гастропротекторов.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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