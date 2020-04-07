Коронавирус Covid-19: случайность или биооружие?

Конспирологическая версия об искусственной природе вируса SARS-CoV-2, он же 2019-nCoV, набирает обороты и наполняется подробностями, которые не стоит игнорировать.

Первые версии о том, что нынешний коронавирус был выведен лабораторным путём, появились несколько недель назад. Пользователи сети обнаружили статью в одном из самых престижных академических научных журналов Nature об экспериментах по созданию нового гибридного вируса. Их суть заключалась в том, чтобы к вирусу пневмонии присоединить белковую оболочку, ту самую "корону", которая и позволяет вирусу проникать в клетки человека.

Статья эта вышла еще в 2015 году. Речь шла об экспериментах в лабораториях американского штата Северная Каролина. Тогда же под давлением американского научного сообщества эксперименты были свёрнуты.

Более того, правительство США наложило мораторий на подобного рода исследовательскую деятельность в границах страны. Но ученые не сдались и поехали продолжать свои изыскания не куда-нибудь, а в Китай. В провинцию Хубэй, в лабораторию под городом Ухань.

Как оказалось, и в Штатах некоторые изыскания продолжались.

Это подтверждается статьей о закрытии некой военной биологической лаборатории на базе Форт-Детрик в штате Мэриленд, опубликованной 5 августа 2019 года в газете The New York Times. Очевидно, что от Северной Каролины туда ехать довольно далеко, минуя весь штат Вирджиния. Но уже ‪31 августа все та же NYT даёт публикацию о странной вспышке атипичной пневмонии среди военнослужащих.

При этом распространение инфекции носит взрывной характер: на момент публикации было уже 215 зараженных. Дабы успокоить общественность, некие американские "профильные эксперты" обозначают причину эпидемии: курение вейпов.

Но вернемся в Китай, где с 2015 года под Уханем без привлечения внимания СМИ проводились вирусологические изыскания.

В 2019 году первой об угрозе эпидемии вируса нового типа заявила китайский вирусолог Ши Чжэнли, по странному стечению обстоятельств именно она все эти годы работала в рамках экспериментальной программы по изобретению нового коронавируса.

Следует оговориться: коронавирусы — это обширная группа, включающая в себя около 40 видов. И над каким именно штаммом трудились ученые — доподлинно неизвестно. Впрочем, и американцы, и китайцы в один голос утверждают, что совершенно над другим, а не над тем, который сейчас инфицирует тысячи людей.

Между тем, в США на 11 сентября 2019 года насчитывается уже 500 инфицированных, и все они — военнослужащие, находившиеся в районе дислокации военной лаборатории в Мэриленде, либо контактировавшие с ними. Основной причиной снова называют… курение вейпов.

Дошло до того, что президент США созвал специальное совещание по поводу запрета или ограничения продажи электронных сигарет. Но NYT пишет о том, что заболели даже те, кто вообще никогда не курил.

Далее, ‪17 ноября, в Ухане заболевает первый пациент.

Через непродолжительное время, когда инфицированных по официальной статистике становится 20-25, Ши Чжэнли первой заявляет о начале эпидемии. Её никто не слушает. Все относятся к новой инфекции как к чему-то локальному и отдаленному.

Однако уже в марте 2020 года ВОЗ присваивает инфекции коронавируса статус пандемии, хотя на тот момент во всем мире заразилось чуть больше 100 тысяч человек. Сезонным гриппом при этом каждый год болеют более миллиона человек на планете, и особой тревоги никто не бьёт.

Однако ВОЗ нагнетает обстановку, а мировое сообщество реагирует с разной долей скепсиса. Закрываются границы, отменяются массовые мероприятия, международные форумы, спортивные соревнования и всё, что предполагает массовое скопление народа с тесным и непосредственным контактом между людьми.

Что касается оперативности принятия мер, то здесь тоже есть масса вопросов. Британия поначалу решает игнорировать инфекцию с формулировками о "стадном иммунитете" — пусть все переболеют, и тогда коллективный иммунитет народа Королевства адаптируется под новый вирус.

Но после того, как число заразившихся перевалило за 20 тысяч, а случаев излечения насчитывалось едва ли больше сотни, британские власти решили, что идея со "стадным иммунитетом" себя не оправдала и все же ввели карантин.

Что касается США, то там до последнего опровергали угрозу эпидемии. Официально только 11 марта 2020 года в Штатах были признаны летальные случаи от коронавируса. До этого их списывали на грипп и пневмонию. При этом первый, кто заговорил об этом - доктор Рэдфилд, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС), который был связан с экспериментами в Северной Каролине и курировал работу лаборатории в Мэриленде.

Об этом 12 марта напомнил официальный представитель МИД КНР, когда Китаю надоело слушать обвинения в том, что именно они — источник пандемии.

Китайский дипломат Чжао Лицзянь публично заявил следующее: "CDC был пойман на месте. Когда нулевой пациент появился в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Информация должна быть обнародована! США должны объясниться!".

Пока происходит эта публичная дипломатическая перепалка, эпидемия всё разрастается, в США вводят карантин, а российские самолёты с медицинской помощью летят в Италию, а потом уже и в Штаты.

В целом ситуация не тянет на зомби-апокалипсис, но определенные художественные сюжеты прослеживаются здесь невооруженным взглядом.

Стоит вспомнить еще и странные совпадения в художественных произведениях. Например, в сериале "Териус у меня за спиной", где в десятой серии персонажи говорят именно о мутировавшем коронавирусе и его опасности.

Вышел "Териус" в 2018 году, в Южной Корее.

А еще внезапно стал популярен сериал "Заражение" Стивена Содерберга от 2011 года, который фантастически точно описывает и действие нынешнего вируса, и меры, принимаемые государствами в рамках противодействия инфекции, и многие особенности нынешнего положения вещей в мире.

Рождается мысль, что кто-то либо предсказал, либо знал и намёками предупреждал весь мир о том, что может произойти. И этот факт также настораживает.

В России некоторые ученые и эксперты прямо говорят об искусственной природе вируса.

В частности, советник генсека ООН по биооружию, микробиолог Игорь Никулин заявил Pravda. ru: "Я изучал документы. Есть открытые публикации, например, в журнале Nature Medicine от 2015 года говорится, что американские биологии в Форт-Детрике создали искусственную модификацию коронавируса китайской летучей мыши с белком SHCO14. Это — достаточно известный белок гликопротеин, но в нем есть 4 вставки от ВИЧ, которые позволяют ему проникать в клетки человека.

Ни в одном коронавирусе из 4 десятков вида с таким белком нет. Эта вставка — явно искусственная. Есть и подтверждающая публикация.

Автор попытался предупредить мировое сообщество. Судьба его неизвестна. Эту статью редакция уже отредактировала и написала, что, дескать, это просто гипотеза, мнение автора, оно не совпадает с мнением редакции и так далее. А вирус, который создали там, не имеет никакого отношения к тому вирусу, который сейчас гуляет по свету.

Но на самом деле многие факты указывают, что это — именно он".

В общем, искусственная природа у нынешнего вируса или нет, в любом случае, вся эта история учит нас тому, что с матерью-природой лучше не шутить, а запрет на разработку биологического оружия введен по всему миру совершенно не зря.