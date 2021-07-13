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10 причин полюбить чайный гриб

Здоровье

В последнее время о настое чайного гриба говорят много, ибо напиток это не новый. Ферментированный чай впервые стал популярным в Восточной Азии благодаря своей пользе для здоровья, он возник в северо-восточном Китае около 220 года до нашей эры.

10 причин полюбить чайный гриб

Название "комбуча" (так во многих странах именуют напиток) происходит от доктора Комбу — корейского врача, который первым стал использовать напиток в Японии в 414 году нашей эры как лекарство от проблем с пищеварением.

Сегодня учёные говорят о как минимум 10 недугах, справиться с которыми помогает этот ферментированный напиток:

1. Повышает метаболизм

Чайный чай — это не чудо-напиток для похудения. Но, если его настаивать на зелёном чае, то катехины (соединение, содержащееся в зеленом чае — прим. ред) буквально разгоняют метаболизм.

2. Помогает при запорах

Как потенциальный источник пробиотиков, одним из предполагаемых преимуществ чайного гриба для здоровья является его способность сбалансировать полезные бактерии в кишечнике и облегчить некоторые желудочно-кишечные проблемы.

Лактобациллы, "поселяющиеся" в напитке стабилизируют пищеварительный тракт и помогают предотвратить инфекции и воспаления: смягчается синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника, вздутие живота и запоры.

чайный гриб
чайный гриб

3. Уменьшает воспаления

Хроническое воспаление связано практически со всеми заболеваниями, включая болезни сердца, диабет, артрит, аллергию и респираторные заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких.

Чайный гриб может дополнить здоровую диету, образ жизни и режим приема лекарств — чай, используемый для приготовления комбучи, содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление в организме.

4. Используется для профилактики рака

Чайный гриб может помочь в профилактике некоторых видов рака — комбуча обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают избавить организм от свободных радикалов и других вредных веществ, способствующих росту раковых клеток.

Исследователи пришли к выводу, что соединения чайного гриба, которые могут помочь подавить рост рака, включают полифенолы, глюконовую кислоту, глюкуроновую кислоту, молочную кислоту и витаминС.

5. Укрепляет иммунитет

Важно помнить, что пищеварительная и иммунная системы тесно переплетены: слизистая оболочка кишечника создает антитела, которые помогают защитить организм — огромная часть иммунной системы (примерно 70%) находится в кишечнике.

Ферментирующие бактерии в комбуче могут повысить иммунитет, благодаря дозе хороших бактерий, которую они обеспечивают.

6. Помогает лечить депрессию

Симптомы депрессии у всех разные, но неизменно присутствует общее чувство печали и безнадежности. Плюс бессонница, плохая концентрация и упадок сил.

Чайный гриб может принести некоторое облегчение, помогая повысить ваше настроение, активизируя выработку гормонов хорошего самочувствия, таких как серотонин.

7. Укрепляет сердечно-сосудистую систему

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечные заболевания повышают риск инсульта или сердечного приступа, но изменения в здоровом образе жизни могут улучшить ваше сердечно-сосудистое здоровье.

Потенциальная польза заключается в способности чайного гриба положительно влиять на уровень холестерина.

8. Способствует здоровью печени

Чайный гриб может улучшить здоровье печени благодаря своей потенциальной способности выводить токсины из организма. Таким образом, со временем употребление этого напитка может уменьшить нагрузку на вашу печень.

Кроме того, вещества, содержащиеся в комбуче, снижают уровень реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты в печени. Это органическое соединение является мерой повреждения клеток и тканей.

9. Снижает сахар в крови

Употребление чайного гриба также может принести пользу тем, кто устойчив к инсулину или страдает диабетом. Чай может ингибировать α-амилазу, белок в поджелудочной железе, который отвечает за более высокий постпрандиальный (после еды) уровень глюкозы.

чайный гриб
напитки на основе чайного гриба

10. Помогает поддерживать здоровый вес

Чайный гриб может быть альтернативным напитком, если вы любите газировку или соки, но ищете напиток с меньшим количеством калорий и сахара, а также для похудения или поддержания своего веса.

Сахар содержит большое количество пустых калорий, а если его употреблять в избытке, есть риск получить больше калорий, чем вы сжигаете, что приведет к увеличению веса.

Чайный гриб не содержит сахара (большая часть сахара ферментируется, но часть остается в конечном продукте).

"Вам придется удвоить количество для брендов, которые имеют две порции в бутылке, но это все равно ниже, чем ваша типичная порция банки содовой или сока, которая может быть выше 25 г на порцию”, — говорит Ребекка Стиб, соучредитель Nutritious Gifts.

Как готовится чайный гриб?

Чай кипятят, затем дают настояться. Потом листья удаляются, добавляется сахар и, когда настой остынет, в него кладутся дрожжи.

Затем замес накрывают крышкой и оставляют бродить при комнатной температуре примерно на неделю.

За это время на поверхности сначала появляется пленка, которая похожа на плесень. Она постепенно утолщается и начинает внешне напоминать шляпку гриба. Это и есть чайный гриб.

Он является отличным источником "хороших бактерий", называемых пробиотиками. Популярность чайного гриба как оздоровительного напитка обусловлена высоким содержанием пробиотиков, которые помогают сбалансировать микрофлору кишечника.

по материалам сайта еverydayhealth.com

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Чайный Гриб с Нуля - Инструкция
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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