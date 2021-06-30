Профессор Ревич рассказал, сколько нельзя употреблять алкоголь после вакцинации

После вакцинации от COVID-19 следует в течение недели воздерживаться от употребления алкоголя, сообщил в эфире "Радио 1" доктор медицинских наук, профессор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

"От алкоголя лучше воздержаться после вакцинации на неделю. При этом, каких-то точных указаний, вроде: "Пять дней не пейте, а на шестой можно напиваться до поросячьего визга" — такого нет. Но на несколько дней следует воздержаться от алкоголя", — сказал Ревич.

Также после вакцинации следует избегать экстремальных нагрузок. Кроме того, не стоит увлекаться водными процедурами.

Кроме того, два-три дня не следует принимать душ, так как это может спровоцировать аллергическую реакцию, добавил Ревич.

После прививки может повыситься температура, это вполне нормальная реакция. Это говорит о том, что у вакцинированного сильный иммунитет. Если температура долго не снижается, то можно принять жаропонижающие препараты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.