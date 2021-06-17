Как правильно подготовить организм к вакцинации от COVID-19?

С момента появления COVID-19 оброс огромным количеством слухов и легенд. Особенно много противоречивой информации связано с методами лечения заболевания и вакцинацией.

В интервью телеканалу "360" врачи Марина Аплетаева и Ирина Ярцева рассказали, как подготовить свой организм к данной процедуре.

Питание

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупреждает, что перед прививкой следует отказаться от употребления цитрусовых, так как они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Также стоит ограничить употребление кофе.

С шоколадом тоже рекомендуется быть аккуратнее. В остальном пища должна быть полноценной и включать в себя все питательные вещества.

Аплетаева напоминает о необходимости пить поливитамины — приобрести в аптеке традиционный комплекс, включающий витамины C, D, бета-каротин.

Что касается напитков, следует пить больше воды. Перед вакцинацией исключить употребление алкоголя.

Отложить спорт

Спортивные занятия следует прекратить за два-три дня до прививки. Дело в том, что вакцинация — это воздействие на организм, который на это определённым образом реагирует.

"Стоит отказаться от бега, чтобы исключить дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отказаться от интенсивных занятий фитнесом. Конечно, ходьба или прогулки на свежем воздухе никак не повлияют на ваше самочувствие. А вот физические нагрузки лучше прекратить", — предупредила Аплетаева.

Антитела защищают

Людям, которые переболели COVID-19 и у которых образовались антитела, прививаться не нужно, напомнила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Желающим пройти вакцинацию перед процедурой следует проверить уровень антител в крови. А вот после вакцинации подобный тест стоит делать не раньше чем через три недели после второй инъекции.

Эффективность прививки

Ирина Ярцева напомнила, что вакцинация не защищает человека на 100%. Она направлена на то, чтобы иммунитет человека гораздо быстрее срабатывал и оперативно подавлял заболевание.

Привитые могут заразиться "ковидом" повторно.

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