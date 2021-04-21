Кардиолог перечислил способы избежать тромбоза

К образованию тромбов приводит повышенная вязкость крови, сообщил в интервью телеканалу "Звезда" кардиолог Ярослав Ашихмин.

Чтобы не допустить образование тромбов, нужно следить за качеством питания.

Важно, чтобы в рационе присутствовали фрукты, овощи, рыба, цельнозерновые злаки, оливковое масло. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками.

Также важно заниматься физкультурой.

Всё это позволит минимизировать риск образования тромбов.

Кроме того, необходимо поддерживать вес в норме и не допускать ожирения.

Ранее медики назвали ранние признаки образования опасных сгустков крови в сосудах.

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