Врачи назвали начальные признаки формирования тромбов в сосудах

Медики перечислили ранние признаки образования опасных сгустков крови в сосудах. Они могут привести к нарушениям кровоснабжения важнейших органов. Также они повышают риск возникновения сердечного приступа, инсульта и инфаркта.

Начальные признаки образования тромбов:

кашель;

одышка.

Кроме того, человек может испытывать боли в области грудной клетки при вдохе и головокружение, это говорит о том, что в лёгких могут присутствовать сгустки крови.

Также должен насторожить отёк одной из конечностей, он может возникнуть из-за ухудшения кровотока к определённым частям тела из-за тромбоза глубоких вен. Кроме того, на образование тромбов указывает появление тёплых на ощупь красных полосок на коже, которые проходят параллельно венам.

Сейчас медики изучают вопрос о том, что, возможно, большинство смертельных случаев от коронавируса, которые сначала считались вызванными вирусной пневмонией, на самом деле были результатом образования тромбов. В результате проведенных исследований выяснилось, что до 30% пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, страдали потенциально смертельной закупоркой в одной из артерий легких.