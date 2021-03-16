Снижение веса и чувство горечи во рту могут указывать на развитие рака кишечника, сообщил в интервью телеканалу РЕН ТВ врач-онколог Андрей Базылев.
У многих людей имеются расстройства ЖКТ, и при этом далеко не все обращают внимание на различные симптомы, которые могут оказаться первыми признаками онкологического заболевания.
"В первую очередь, стоит обращать внимания на такие симптомы, как беспричинная потеря веса, постоянная горечь во рту, чувство дискомфорта или боли в левом подреберье", — отметил специалисты.
Врач уточнил, что указанные симптомы необязательно говорят об онкологии, но точно свидетельствуют о необходимости обратиться к специалисту и пройти обследование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин.
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