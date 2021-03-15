15 марта у православных христиан начался Великий пост. К нему следует подготовиться заблаговременно, чтобы не навредить здоровью.
Об особенностях питания в период поста, в эфире "Радио 1" рассказала врач-диетолог Александра Ноев.
Так, работающим гражданам, рекомендуется приготовить питание на неделю в выходные дни. Некоторые продукты, например, свекольные или морковные котлеты, можно заморозить.
Они будут вкусными и полезными, так как содержат большое количество железа и витамина C. Кроме того, в котлеты можно добавить отруби и кабачок для мягкости.
Мужчины могут добавить в них сухофрукты. Также полезно включить в рацион капусту.
В качестве перекуса рекомендуется пользоваться цельнозерновыми постными хлебцами.
На завтрак лучше всего приготовить кашу на воде. В неё можно добавить оливковое, тыквенное масло, масло авокадо.
"На обед можно сделать различные вкусные супы из чечевицы, бобов, овощей. Можно добавить в суп перловку. Перловка считается "метёлкой" нашего организма, так как забирает с собой вредные вещества. Рекомендуется также добавлять её к грибному супу", — пояснила эксперт.
На ужин можно запечь в духовке цветную капусту или картошку. С картошкой на ужин рекомендуется салат.
Александра Ноев советует россиянам адекватно оценивать возможности своего организма выдержать пост. Предварительно следует проконсультироваьтся с врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.