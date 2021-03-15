Как выдержать пост? Советы диетолога

15 марта у православных христиан начался Великий пост. К нему следует подготовиться заблаговременно, чтобы не навредить здоровью.

Об особенностях питания в период поста, в эфире "Радио 1" рассказала врач-диетолог Александра Ноев.

Так, работающим гражданам, рекомендуется приготовить питание на неделю в выходные дни. Некоторые продукты, например, свекольные или морковные котлеты, можно заморозить.

Они будут вкусными и полезными, так как содержат большое количество железа и витамина C. Кроме того, в котлеты можно добавить отруби и кабачок для мягкости.

Мужчины могут добавить в них сухофрукты. Также полезно включить в рацион капусту.

В качестве перекуса рекомендуется пользоваться цельнозерновыми постными хлебцами.

На завтрак лучше всего приготовить кашу на воде. В неё можно добавить оливковое, тыквенное масло, масло авокадо.

"На обед можно сделать различные вкусные супы из чечевицы, бобов, овощей. Можно добавить в суп перловку. Перловка считается "метёлкой" нашего организма, так как забирает с собой вредные вещества. Рекомендуется также добавлять её к грибному супу", — пояснила эксперт.

На ужин можно запечь в духовке цветную капусту или картошку. С картошкой на ужин рекомендуется салат.

Александра Ноев советует россиянам адекватно оценивать возможности своего организма выдержать пост. Предварительно следует проконсультироваьтся с врачом.