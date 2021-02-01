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Врач рассказал, как пережить сильные морозы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Зима — самое сложное время для нашего организма, так как это время года сопровождается не только эпидемией гриппа, обморожениями, но и резким перепадом температур. О том, как подготовить свой организм к резким перепадам температур рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач рассказал, как пережить сильные морозы

"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку. Для поддержки иммунитета необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания", — сообщил он в интервью РИА Новости.

Также Тяжельников рекомендовал есть зимой больше овощей и фруктов, а также стараться не допускать переутомления и стрессов.

В сильные морозы необходимо уделять больше внимания сохранности организма и не допускать переохлаждения и обморожения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что нельзя делать при обморожении.

Автор: Снежана Шахова
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