В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать при обморожении

В сильные морозы необходимо уделять больше внимания сохранности организма и не допускать переохлаждения и обморожения. Если же не удалось обойтись без обморожения, то ни в коем случае нельзя использовать нагревательные приборы и открытый огонь. Из-за снижения чувствительности поражённых морозом участков кожи может быть ожог, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также нельзя растирать обмороженные участки снегом, это только ухудшит ситуацию. Если кожа начинает белеть, твердеть и покрываться волдырями, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Обмороженные участки кожи нужно поместить в тёплую воду или попробовать согреть их теплом собственного тела.

Ранее о том, как уберечься от обморожения, рассказал кандидат медицинских наук, доцент Игорь Янушев