Россиян предупредили о риске усиления эпидемии COVID-19

Эпидемия COVID-19 может усилиться, поэтому, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Москве, пока нельзя забывать о масках и перчатках, сообщил в интервью "Говорит Москва" эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Необходимость носить индивидуальные средства защиты будет сохраняться до тех пор, пока у населения не выработается иммунитет.

На данный момент нет возможности прогнозировать, к каким последствиям может привести решение открыть ночные бары в столице.

Помимо ношения масок и перчаток нужно помнить о соблюдении социальной дистанции.

Напомним, в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, барам и ресторанам разрешено работать после 23:00.

Также теперь требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу носит рекомендательный характер.