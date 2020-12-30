Анжелика Дюваль назвала вредный продукт на новогоднем столе

Хлеб — самый вредный продукт на новогоднем столе, считает диетолог Анжелика Дюваль.

Традиционно продолжительные новогодние праздники приводят к тому, что многие люди набирают лишний вес, а некоторым даже требуется помощь врачей.

Дюваль призывает придерживаться принципов правильного питания и отказаться от употребления хлеба, тогда частично неприятных проблем удастся избежать.

"За праздничным столом не стоит есть хлеб", — сказала она.

В интервью URA. RU диетолог отметила, что "наши предки ели его вместо еды или с постной едой". Но нужно помнить о том, что на столах и так много разных блюд, а хлеб в таком случае становится лишним калорийным продуктом. Его употребление способствует перееданию и набору лишних килограммов.

Также Дюваль рекомендует не налегать на десерты.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Роспотребнадзор напомнил, как нужно хранить салаты.