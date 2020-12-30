Хлеб — самый вредный продукт на новогоднем столе, считает диетолог Анжелика Дюваль.
Традиционно продолжительные новогодние праздники приводят к тому, что многие люди набирают лишний вес, а некоторым даже требуется помощь врачей.
Дюваль призывает придерживаться принципов правильного питания и отказаться от употребления хлеба, тогда частично неприятных проблем удастся избежать.
"За праздничным столом не стоит есть хлеб", — сказала она.
В интервью URA. RU диетолог отметила, что "наши предки ели его вместо еды или с постной едой". Но нужно помнить о том, что на столах и так много разных блюд, а хлеб в таком случае становится лишним калорийным продуктом. Его употребление способствует перееданию и набору лишних килограммов.
Также Дюваль рекомендует не налегать на десерты.
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