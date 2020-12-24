Роспотребнадзор напомнил, как нужно хранить салаты

Неправильное хранение салатов может привести к тяжёлым пищевым отравлениям, напомнил россиянам в преддверии Нового года Роспотребнадзор.

Любой салат, в котором смешиваются разные ингредиенты, представляет собой благоприятную среду для размножения болезнетворных организмов. Кроме того, в салатах часто соседствуют между собой продукты с разными сроками хранения, а салатные заправки дополнительно сокращают допустимое время хранения блюда, пояснили в ведомстве.

Салаты могут храниться от 6 до 36 часов, в зависимости от входящих в них продуктов и заправки. Лучше всего хранить салаты в холодильнике и заправлять их непосредственно перед подачей на стол, а недоеденные салаты убирать обратно в холодильник.

"Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления", — напоминает Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства также напомнили, что майонез и масло являются основным источником калорий в салатах, и посоветовали чаще отдавать предпочтение более лёгким заправкам — например, йогурту и лимонному соку.