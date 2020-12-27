"Повезло": учёные объяснили паросмию у переболевших COVID-19

Если вас беспокоит искажение обоняния после перенесённой коронавирусной инфекции — значит, вам повезло переболеть в лёгкой форме, считают учёные.

Потерю вкуса и обоняния называют типичным симптомом коронавирусной инфекции. Однако ещё весной, в первую волну пандемии, врачи и учёные начали фиксировать паросмию — долгосрочное искажение обоняния у пациентов, перенесших COVID-19. Сейчас у медиков набралось достаточно данных, чтобы включить это явление в список симптомов.

"Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма", — рассказал президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

Ещё одно своеобразие этого симптома в том, что чаще всего он отмечается у молодых людей и у работников сферы здравоохранения.

При этом учёные считают, что если больного заботит паросмия — значит, ему повезло перенести COVID-19 в лёгкой форме.

"Люди, у которых тяжёлое проявление коронавирусной инфекции — наличие одышки, чувства нехватки воздуха и других жалоб — они просто не обращают внимания на потерю обоняния, так как у них есть другие, более серьёзные жалобы", — приводит "Газета. Ру" комментарий врача-эпидемиолога Ксении Шориковой.

Паросмия может оставаться длительное время после выздоровления от коронавируса. Врачи рекомендуют тренировать обонятельные рецепторы вдыханием различных эфирных масел.