Почти половина населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вариант торможения эпидемии сегодня — это те ограничительные меры, которые мы предпринимаем. И второе — это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и так далее. Достаточно большое исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов пятьдесят населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание", — сказал Сергей Собянин.