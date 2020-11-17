Как долго восстанавливаются лёгкие после COVID-19?

Главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Тюменской области Инна Криночкина рассказала, сколько времени у людей, переболевших коронавирусом, будут восстанавливаться лёгкие.

Врач утверждает, что у большинства пациентов уже спустя три месяца после выздоровления в лёгких не остаётся никаких изменений. Они полностью восстанавливаются.

"Спустя 3 месяца после болезни у большинства пациентов, никаких изменений в лёгких не осталось. Или идёт значительный регресс и постепенно всё это будет уходить полностью", — пояснила специалист.

Если у человека коронавирус протекает в тяжёлой форме, то процесс восстановления будет более длительным, сообщает "Мегатюмень".

Ранее аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перечислила эффективные способы восстановления лёгких после коронавируса. Пациентам, переболевшим COVID-19, врач советует выполнять дыхательные упражнения. Их можно делать лёжа или сидя.