Врач объяснила, как ускорить восстановление лёгких после COVID-19

Аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перечислила эффективные способы восстановления лёгких после коронавируса.

Пациентам, переболевшим COVID-19, врач советует выполнять дыхательные упражнения.

Гимнастику можно делать как сидя, так и лёжа. Также будут очень полезны тренировки на специальных тренажерах. Такие занятия позволят сохранить тонус, сообщает издание "Аргументы и Факты".

После перенесённого COVID-19 также можно проводить ингаляции термическим гелиоксом. Но эту процедуру следует делать только под наблюдением врачей.

Ранее доктор Мясников перечислил частые ошибки россиян при лечении коронавируса. Он отметил, что принимать противовирусные препараты не стоит, чтобы не мешать организму самому бороться с инфекцией.