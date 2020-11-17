Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил в России до 1 января 2022 года.
"В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) слова до "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", — говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Иными словами, коронавирусные правила, включающие в себя ношение средств индивидуальной защиты, 14-дневную самоизоляцию для людей, находившихся в контакте с заражёнными COVID-19, соблюдение социальной дистанции, продлены ещё на год.
Кроме того, срок проведения тестов на COVID-19 глава ведомства Анна Попова ограничила 48 часами.
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