Врачи перечислили продукты, полезные при COVID-19

Врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина, сообщает "Медикфорум".

Согласно исследованиям, COVID-19 способен изменять в мозге дофаминовые пути, что может привести к изменениям нейронного характера. Если уровень дофамина повысится, то это позволит предотвратить осложнения.

Продукты, которые провоцируют выработку дофамина:

миндаль;

бананы;

молочные продукты;

рыба;

кофе;

виноград;

шпинат;

грибы;

овёс.

Учёные из США утверждают: чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции, каждый человек должен в нужном количестве принимать определённые витамины. Речь идёт о витаминах, которые способствуют укреплению иммунитета.