Мясников перечислил главные ошибки россиян при лечении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19, которые могут стать причиной опасных осложнений вплоть до летального исхода.

Ошибка №1. Инъекции сильных кроверазжижающих препаратов.

В этом нет никого смысла. Данные процедуры ставят под угрозу жизнь и здоровье пациента.

"Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно- кишечным кровотечением. И кстати, посмертный диагноз- КОВИД! А то, что это по сути самоубийство запаниковавшего больного ОРЗ, который затребовал себе самое "модное" лечение, остаётся за кадром", — поделился Мясников.

Ошибка №2. Приём антибиотиков

По словам врача, коронавирус в 90% случаев — это обычное ОРЗ, не требующее лечения. Даже коронавирусная пневмония как правило протекает амбулаторно.

Ошибка №3. Компьютерная томография

Мясников подчеркнул, компьютерная томография — это не лечебная процедура. Её не нужно делать без назначения специалиста.