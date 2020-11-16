Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19, которые могут стать причиной опасных осложнений вплоть до летального исхода.
Ошибка №1. Инъекции сильных кроверазжижающих препаратов.
В этом нет никого смысла. Данные процедуры ставят под угрозу жизнь и здоровье пациента.
"Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно- кишечным кровотечением. И кстати, посмертный диагноз- КОВИД! А то, что это по сути самоубийство запаниковавшего больного ОРЗ, который затребовал себе самое "модное" лечение, остаётся за кадром", — поделился Мясников.
Ошибка №2. Приём антибиотиков
По словам врача, коронавирус в 90% случаев — это обычное ОРЗ, не требующее лечения. Даже коронавирусная пневмония как правило протекает амбулаторно.
Ошибка №3. Компьютерная томография
Мясников подчеркнул, компьютерная томография — это не лечебная процедура. Её не нужно делать без назначения специалиста.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.