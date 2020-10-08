Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в нашей стране ухудшается.
Об этом в эфире ТК Россия-1 заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
"Рост заболеваемости виден в 60 регионах, еще в 20 ситуация пока либо остается стабильной, либо показатели снижаются. Больше всего новых заболевших в возрасте от 30 до 49 лет. Растет число заражений среди граждан старше 60 лет. Кроме того, специалисты вновь фиксируют случаи завоза вируса в РФ из-за рубежа", — рассказала Попова.
По её словам, все медицинские и санитарные службы "к такому развитию ситуации" готовы.
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